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Аргументы и Факты

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Стала известна причина особой привлекательности некоторых людей для комаров

Стала известна причина особой привлекательности некоторых людей для комаров

Энтомолог Джонатан Дэй объяснил, почему некоторые люди кажутся комарам особенно привлекательными. Свои выводы он озвучил в интервью изданию HuffPost.

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