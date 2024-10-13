Спортивному Деду Морозу из Сосновки вручили медаль генерала Скобелева

Спортивному Деду Морозу из Сосновки вручили медаль генерала Михаила Скобелева. Торжественное мероприятие, посвящённое 181-й годовщине со дня рождения известного российского полководца, прошло в музее-усадьбе села Заборово Рязанской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии