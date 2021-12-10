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Просто наступила зима

Просто наступила зима

Автор:  Дмитрий Лекух На самом деле состоявшееся в минувшие выходные совершенно карикатурное по форме и совершенно выдающееся по содержанию выступление главы украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко, заявившего, что решение германского Федерального сетевого агентства (BNA), позволяющее оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую дочернюю компанию, суть форменное «издевательство над правилами Евросоюза», по большому счёту можно было бы и вообще оставить без нашего и европейского пристального внимания.

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