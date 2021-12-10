Просто наступила зима

Автор: Дмитрий Лекух На самом деле состоявшееся в минувшие выходные совершенно карикатурное по форме и совершенно выдающееся по содержанию выступление главы украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко, заявившего, что решение германского Федерального сетевого агентства (BNA), позволяющее оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую дочернюю компанию, суть форменное «издевательство над правилами Евросоюза», по большому счёту можно было бы и вообще оставить без нашего и европейского пристального внимания.