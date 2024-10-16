Треть россиян редко заводят новые знакомства и предпочитают старых друзей

Четверть — 24% — россиян предпочитают проводить свободное время дома. Это показало исследование сети фитнес-клубов DDX Fitness и приложения для знакомств Teamo, с результатами которого ознакомилась "Газета.
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