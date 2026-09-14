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Вести Севастополь

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Назначен исполняющий обязанности настоятеля Свято-Никольского храма в Севастополе

Назначен исполняющий обязанности настоятеля Свято-Никольского храма в Севастополе

Указ о назначении зачитал благочинный Северного церковного округа протоиерей Борис Кравец.В Неделю 15-ю по Пятидесятнице в Свято-Никольском храме-памятнике на Братском кладбище Севастополя была совершена Божественная Литургия.

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