Назначен исполняющий обязанности настоятеля Свято-Никольского храма в Севастополе

Указ о назначении зачитал благочинный Северного церковного округа протоиерей Борис Кравец.В Неделю 15-ю по Пятидесятнице в Свято-Никольском храме-памятнике на Братском кладбище Севастополя была совершена Божественная Литургия.
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