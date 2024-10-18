Турция считает, что Иран имеет право на самооборону

Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что Иран имеет право на самооборону. Об этом сообщает Dünya. По его словам, самооборона страны в случае вероятного конфликта с Израилем будет собственным правом Тегерана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии