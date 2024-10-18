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Турция считает, что Иран имеет право на самооборону

Турция считает, что Иран имеет право на самооборону

Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что Иран имеет право на самооборону. Об этом сообщает Dünya. По его словам, самооборона страны в случае вероятного конфликта с Израилем будет собственным правом Тегерана.

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