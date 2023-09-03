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Юбенк после победы над Смитом: «Я хочу драться с GGG»

Крис Юбенк после победы над экс-чемпионом мира Лиамом Смитом вызвал на бой казахстанца Геннадия Головкина.

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