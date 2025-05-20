Создатель Cyberpunk проговорился, что сиквел Cyberpunk 2077 отправит игроко...

Создатель Cyberpunk проговорился, что сиквел Cyberpunk 2077 отправит игроков не только в Найт-СитиCD Projekt Red не спешит делиться подробностями сиквела Cyberpunk 2077, но недавно об особенностях будущего ролевого боевика проговорился создатель настольной игры Cyberpunk Майк Пондсмит (Mike Pondsmith).