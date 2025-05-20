Создатель Cyberpunk проговорился, что сиквел Cyberpunk 2077 отправит игроко...

Создатель Cyberpunk проговорился, что сиквел Cyberpunk 2077 отправит игроков не только в Найт-СитиCD Projekt Red не спешит делиться подробностями сиквела Cyberpunk 2077, но недавно об особенностях будущего ролевого боевика проговорился создатель настольной игры Cyberpunk Майк Пондсмит (Mike Pondsmith).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)