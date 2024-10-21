По итогам сентября в Москве почти на треть выросло число ипотечных сделок с новостройками

По итогам сентября Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 4 998 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве жилой и нежилой недвижимости с привлечением кредитных средств, что на 33,6% больше результата августа текущего года, но этот уровень стал наименьшим за пять лет.