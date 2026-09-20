Явка в Алтайском крае выросла до 31,68% утром последнего дня выборов

Наибольшую активность непосредственно на избирательных участках утром 20 сентября зафиксировали в ЗАТО Сибирский Почти 546 тысяч жителей Алтайского края приняли участие в выборах к утру заключительного дня голосования.
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