Жители Поморья могут поучаствовать в молодёжном форуме «Машук»

Мероприятие пройдёт с 9 по 23 августа в Пятигорске. Зарегистрироваться можно до 30 мая.Более двух тысяч молодых профессионалов в сфере педагогики, воспитания и просвещения в возрасте от 14 до 35 лет примут участие в форуме.