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Нино о «Зените»: «Президент собрал всех вместе и объяснил, насколько важен этот сезон. Если не победим во всех турнирах в 2025-м, это будет снижением планки»

Этот сезон проходит в год 100-летия петербургского клуба. После первой части сезона Мир РПЛ команда Сергея Семака находится на втором месте, но имеет одинаковое количество очков с лидирующим «Краснодаром» (по 39).

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