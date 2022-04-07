Ферран про 1:1 с «Айнтрахтом»: «Барса» играла терпеливо и забила хороший гол. Сложный соперник»

Хавбек «Барселоны» Ферран Торрес высказался после гола «Айнтрахту» (1:1) в Лиге Европы. «Соперник сложный, но теперь мы будем играть дома.

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