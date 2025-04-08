Опять написали про потрясённого Сталина в 1941. Теперь даже с фотоснимком

Лариса Голубицкая

Как же эти писаки задолбали!!! За деньги готовы на любую подлость! Уйдёт наше поколение,а дети и так толком ничего не знают,ведь могут поверить! Мемуары наших генералов и не только уже переписали! Трындец что творится! Как же они боятся Сталина даже мёртвого!!!