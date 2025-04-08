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Мы из Советского Союза

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Опять написали про потрясённого Сталина в 1941. Теперь даже с фотоснимком

Опять написали про потрясённого Сталина в 1941. Теперь даже с фотоснимком

Сейчас буду громить книгу о Сталине. На очень красивой бумаге. Которую даже не читал. И не собираюсь.

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Комментарии
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Лариса Голубицкая
Как же эти писаки задолбали!!! За деньги готовы на любую подлость! Уйдёт наше поколение,а дети и так толком ничего не знают,ведь могут поверить! Мемуары наших генералов и не только уже переписали! Трындец что творится! Как же они боятся Сталина даже мёртвого!!!
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11 час.
юф
юра федулов
Эти рыбасы за 35 лет антисоветской власти расплодились как черви в навозе. Пора бы уж прекратить извращать историю собственной страны.
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5 час.
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