В России изменятся правила призыва в армию: убрали лазейку для уклонистов

МОСКВА, 20 марта, ФедералПресс. Набор в армию по призыву будет осуществляться по новым правилам. Необходимые для этого поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» Госдума приняла в первом чтении.
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