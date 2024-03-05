Кристина Орбакайте до сих пор не желает комментировать текущую ситуацию с Аллой Пугачевой. Певица упорно игнорирует все вопросы на эту тему, вероятно, опасаясь потерять оставшиеся выступления.
Орбакайте пригласили в Кремль
Комментарии
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НМ
Наталия Москаленко
Как было хорошо без этой шушеры!
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13 час.
Александр Котов
Кто_то ее в Кремле хочет, наверное. И не один раз.
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12 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Безголосая женщина с наглым выражением лица.
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3 час.
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