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Орбакайте пригласили в Кремль

Орбакайте пригласили в Кремль

Кристина Орбакайте до сих пор не желает комментировать текущую ситуацию с Аллой Пугачевой. Певица упорно игнорирует все вопросы на эту тему, вероятно, опасаясь потерять оставшиеся выступления.

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Комментарии
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НМ
Наталия Москаленко
Как было хорошо без этой шушеры!
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13 час.
Александр Котов
Кто_то ее в Кремле хочет, наверное. И не один раз.
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12 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Безголосая женщина с наглым выражением лица.
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3 час.

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