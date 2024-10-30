«Проскочило предложение лишить меня всех медалей и заслуг». Уезжавшая из России титулованная гимнастка Мария Пасека

Титулованная российская гимнастка Мария Пасека, которая является четырехкратным призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы, вспомнила о ситуации, когда ее хотели лишить всех медалей и заслуг.