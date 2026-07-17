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Комфортная городская среда в Ржеве: какие территории благоустраивают в 2026 году

Комфортная городская среда в Ржеве: какие территории благоустраивают в 2026 году

В Ржеве продолжается благоустройство общественных пространств в рамках федерального проекта. В 2026 году в Ржевском муниципальном округе продолжается работа по преображению общественных пространств — в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

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