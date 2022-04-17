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РБК: Представитель Абрамовича опроверг поездку бизнесмена в Киев

РБК: Представитель Абрамовича опроверг поездку бизнесмена в Киев

Представитель Романа Абрамовича опроверг сообщения о визите бизнесмена в Киев. Ранее американский журнал Fortune написал, что миллиардер приезжал в столицу Украины для «обсуждения способов оживить переговоры» российской и украинской делегаций.

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