РБК: Представитель Абрамовича опроверг поездку бизнесмена в Киев

Представитель Романа Абрамовича опроверг сообщения о визите бизнесмена в Киев. Ранее американский журнал Fortune написал, что миллиардер приезжал в столицу Украины для «обсуждения способов оживить переговоры» российской и украинской делегаций.
Представитель Романа Абрамовича опроверг сообщения о визите бизнесмена в Киев. Ранее американский журнал Fortune написал, что миллиардер приезжал в столицу Украины для «обсуждения способов оживить переговоры» российской и украинской делегаций.
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