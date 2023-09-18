Politiki.net "Всем стоять, всем бояться", - внимание, вы в зоне интересов "шариатского патруля".
"Ты как одет, ты кто - клоун?", - Балашиха продолжает "радовать" своим многообразием
Комментарии
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Алексей Зорин
Нам надо поучится у Эмиратов, там коренные жители на тяжелых работах особо не трудятся, но с мигрантами полный порядок. Ни какого гражданства, кому что то не нравится сразу домой. И ни кому в голову не придет задевать местное население.
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43 мин.
Светлана Ермакова
Это уже сверх всякой меры! Их (мигрантов) просто целые армии. Очень тревожно. Что дальше? Это их страна?!
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22 мин.
Александр Пятнистый
да все намного проще...После сраного "патруля" идет православный патруль, и вся эта сволота судится судом Христа. Кто не не согласен- в Магадан, плюя на гражданство, а "граждан" РФ, как граждан в зону СВО или к стенке, по УК РСФСР 1926 года или на родину без права въезда в РФ навсегда. Мозги встанут на место
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19 мин.
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