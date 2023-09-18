"Ты как одет, ты кто - клоун?", - Балашиха продолжает "радовать" своим многообразием

Алексей Зорин Нам надо поучится у Эмиратов, там коренные жители на тяжелых работах особо не трудятся, но с мигрантами полный порядок. Ни какого гражданства, кому что то не нравится сразу домой. И ни кому в голову не придет задевать местное население.

Светлана Ермакова Это уже сверх всякой меры! Их (мигрантов) просто целые армии. Очень тревожно. Что дальше? Это их страна?!