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Гладков сообщил о сбитом БПЛА в селе Графовка Шебекинского округа

Гладков сообщил о сбитом БПЛА в селе Графовка Шебекинского округа

В селе Графовка Шебекинского округа Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, часть обломков беспилотника попала в частный жилой дом.

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