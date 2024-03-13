Гладков сообщил о сбитом БПЛА в селе Графовка Шебекинского округа

В селе Графовка Шебекинского округа Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, часть обломков беспилотника попала в частный жилой дом.
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