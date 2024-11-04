«Военная хроника»: украинская сторона сообщает о потере военными ВСУ Максимовки

«Военная хроника» заявила, что украинская сторона сообщает о потере военнослужащими ВСУ Максимовки. «С украинской стороны идут сообщения, что ВСУ потеряли контроль над Максимовкой — соседним посёлком рядом с Трудовым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии