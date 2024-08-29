Суд дал Маску сутки на назначение нового представителя X в Бразилии

Global Look Press/Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency В Бразилии верховный суд предписал американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску, владеющему социальной сетью X, в течение 24 часов назначить нового законного представителя одноименной компании в стране, говорится в заявлении на сайте суда.
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