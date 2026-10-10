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Захарова: премьер Эстонии и Каллас затаскивают Европу в омут противостояния

Захарова: премьер Эстонии и Каллас затаскивают Европу в омут противостояния

Эстонский премьер-министр Кристен Михал стал очередным «спринтером» после главы евродипломатии Каи Каллас из-за предложения обсудить на заседании Евросовета увеличение поддержки Украины по уничтожению нефтеперерабатывающих заводов в России.

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