Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Через 45 дней мир узнает о том, кто же убил Кеннеди

Через 45 дней мир узнает о том, кто же убил Кеннеди

Президент США Дональд Трамп, как и обещал, распорядился опубликовать все архивные материалы об убийствах Мартина Лютера Кинга, Джона Кеннеди и Роберта Кеннеди Такое поручение содеожится в подписанном указе о рассекречивании всех имеющихся в архивах документов, связанных с тремя самыми громкими в истории Штатов убийствами — 35-го президента Джона Кеннеди и его младшего брата Роберта, а также проповедника, правозащитника и лидера борьбы за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего.

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