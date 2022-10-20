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Газовая безопасность вашего дома: быть или не быть?

Газовая безопасность вашего дома: быть или не быть?

В России уже не первый год ломают голову над тем, как минимизировать гибель людей из-за неправильной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также усилить ответственность организаций, осуществляющих контроль над ним.

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