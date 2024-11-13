Борис Джонсон призвал защищать «инвестиции» на Украине, чтобы не пришлось отправлять туда британские наземные войска

Британское издание The Telegraph публикует предупреждение бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона, который считает, что если Трамп сократит финансирование Киева, то Великобритании, возможно, придется отправить на Украину свои наземные войска.
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