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Инфантино: «Предложение о создании компании FFE не получит дальнейшего развития»

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино выпустил заявление по поводу намерения создать компанию FIFA Forward Enterprise (FFE), которая должна была заняться продажей коммерческих прав ФИФА и операционной деятельностью по проведению турниров.

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