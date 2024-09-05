Представлен стандарт Bluetooth 6.0, благодаря которому расстояние можно определять с точностью до сантиметра

Организация Bluetooth SIG опубликовала спецификации стандарта Bluetooth 6.0. фото: Bluetooth SIG Новая версия стандарта приносит действительно важные нововведения, которые пригодятся сразу в разных сферах.
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