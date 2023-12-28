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Мужчина погиб от отравления угарным газом при пожаре в Москве, еще восемь человек пострадали

Мужчина погиб от отравления угарным газом при пожаре в Москве, еще восемь человек пострадали

В Москве расследуют трагическую гибель мужчины при пожаре в районе Алтуфьево. Возгорание в квартире дома, расположенного на Алтуфьевском шоссе, произошло утром в четверг, 28 декабря, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

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