В декабре 2025 года суд подтвердил трехлетний приговор Александру Нестеренко, доценту МГТУ им. Баумана, за публикацию экстремистских материалов.
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