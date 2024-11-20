Россиянам назвали обязательные отметки в паспорте

Обязательными отметками при выдаче или замене паспорта гражданина России являются регистрация по месту жительства или снятие с учета, а также сведения о воинской обязанности, сообщает главное управление по вопросам миграции МВД в своем Telegram-канале.
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