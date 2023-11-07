БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Смартфоны в школах: Запретить или ограничить?

Смартфоны в школах: Запретить или ограничить?

Любые правила, жесткие или мягкие, годятся, только если они обязательны для всех Сергей Аксенов Фото: DPA/ Global Look Press Регулярная «оцифровка» российских детей в школах, возможно, наконец прекратится.

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Комментарии
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M
Malina
зачем придумывать колесо? Мы так любим брать пример с Запада...В элитных западных школах смартфоны запрещены. Дети пользуются кнопочными телефонами ( чтоб не было &quot;угрозы жизни&quot;)...
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