Зеленский все-таки встретился с Трампом: говорили, каждый о своем

Эти двое все-таки встретились и поговорили. Как сообщают американские СМИ, после недолгих заочных препирательств, в нью-йоркском небоскребе «Трамп-тауэр» все-таки состоялась встреча кандидата в президенты США от республиканцев и Владимира Зеленского.