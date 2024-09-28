Зеленский все-таки встретился с Трампом: говорили, каждый о своем

Эти двое все-таки встретились и поговорили. Как сообщают американские СМИ, после недолгих заочных препирательств, в нью-йоркском небоскребе «Трамп-тауэр» все-таки состоялась встреча кандидата в президенты США от республиканцев и Владимира Зеленского.
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