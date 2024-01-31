Ректор АлтГУ рассказал, когда в Барнауле построят новый корпус и здание общежития

Все упирается в источники финансирования двух масштабных проектов Ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров пока не может сказать, когда в Барнауле начнется строительство нового корпуса вуза и общежития.
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