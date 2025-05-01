В Госдуме предложили проводить ежеквартальную индексацию зарплат

Фракция «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе, возглавляемая Сергеем Мироновым, направила в правительство законопроект, предусматривающий обязательную индексацию заработной платы раз в квартал с учетом уровня инфляции.
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