Омск
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Омск

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Из-за стремительного похолодания в Омской области готовятся к досрочному подключению отопления

Губернатор потребовал от глав районов, министра энергетики и мэра Омска мониторить погоду.

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