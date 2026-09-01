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Мировое обозрение

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Путин призвал исключить провоцирование вооружённых столкновений

Путин призвал исключить провоцирование вооружённых столкновений

Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств ШОС в Бишкеке, призвал мировые державы исключить из международной практики любые действия, провоцирующие вооруженные конфликты.

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