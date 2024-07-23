Налоговые отчисления АПК Кубани выросли на 10% в первом полугодии 2024 года

Объем налоговых поступлений в Краснодарском крае от агропромышленного комплекса за первое полугодие 2024 года составил 15 миллиардов рублей, сообщает издание «BFM Кубань» 23 июля со ссылкой на данные УФНС России.
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