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Тренин забросил 1-ю шайбу в текущем плей-офф в 5-м матче с «Виннипегом». У него 2 броска, 2 хита и «+2» за 16:10

Тренин забросил 1-ю шайбу в текущем плей-офф в 5-м матче с «Виннипегом». У него 2 броска, 2 хита и «+2» за 16:10

«Колорадо» обыграл «Джетс» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (6:3, 4-1).  Гол россиянина стал его первым результативным действием в этом плей-офф.

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