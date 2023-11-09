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Китай

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За 20 лет успешного функционирования ШОС стала авторитетной многосторонней площадкой с широкой повесткой дня -- президент Казахстана

Астана, 8 ноября /Синьхуа/ -- За более чем 20 лет успешного функционирования Шанхайская организация сотрудничества /ШОС/ стала авторитетной многосторонней площадкой с широкой повесткой дня, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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