За 20 лет успешного функционирования ШОС стала авторитетной многосторонней площадкой с широкой повесткой дня -- президент Казахстана

Астана, 8 ноября /Синьхуа/ -- За более чем 20 лет успешного функционирования Шанхайская организация сотрудничества /ШОС/ стала авторитетной многосторонней площадкой с широкой повесткой дня, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)