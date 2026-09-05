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Путин заявил о необходимости единого командования для защиты России от атак БПЛА

Путин заявил о необходимости единого командования для защиты России от атак БПЛА

Президент заявил, что для более эффективного противодействия атакам беспилотников необходимо выстроить единое командование силами, отвечающими за защиту воздушного пространства страны.

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