Путин заявил о необходимости единого командования для защиты России от атак БПЛА

Президент заявил, что для более эффективного противодействия атакам беспилотников необходимо выстроить единое командование силами, отвечающими за защиту воздушного пространства страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А Россия и США обсу...
- Почему бразильски...
- Госуслуги за день...
Очередной бред!!!!!!