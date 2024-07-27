Паэлья с морепродуктами и ароматными специями

Средиземноморская кухня известна своей яркостью, ароматами и богатством вкусов. В этой статье мы приготовим для вас блюдо, которое символизирует культуру и вкусы этого региона – паэлью с морепродуктами и ароматными специями.
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