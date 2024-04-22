Жену омского министра спорта Ивана Колесника Ольгу (на фото) назначили заместителем министра внутренней политики региона.
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Жену омского министра спорта Ивана Колесника Ольгу (на фото) назначили заместителем министра внутренней политики региона.