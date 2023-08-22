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Хавбек «Челси» Чуквуэмека пропустит полтора месяца из-за травмы колена. Его прооперировали

Хавбек «Челси» Чуквуэмека пропустит полтора месяца из-за травмы колена. Его прооперировали

19-летний полузащитник получил травму колена в добавленное время первого тайма матча 2-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:3).

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