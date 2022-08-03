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Китайская газета Global Times: Нэнси Пелоси ведет себя как «политический чумной божок»

Китайская газета Global Times: Нэнси Пелоси ведет себя как «политический чумной божок»

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибывшая в составе делегации американских политиков на Тайвань, ведет себя как "политический чумной божок".

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