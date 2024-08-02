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WSJ: Гершкович попросил интервью у Путина перед обменом между РФ и Западом

WSJ: Гершкович попросил интервью у Путина перед обменом между РФ и Западом

Обменянный американский журналист газеты Wall Street Journal Эван Гершкович в официальном прошении о помиловании на имя президента РФ Владимира Путина, которое он написал в России, выдвинул российскому лидеру предложение взять интервью.

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