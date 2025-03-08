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Царьград

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Эрдоган: Турция готова к участию в европейской стратегии безопасности

Эрдоган: Турция готова к участию в европейской стратегии безопасности

Анкара отправила сигнал Западу о готовности участвовать в обсуждении безопасности Европы. Президент Эрдоган подчеркнул необходимость планирования с Турцией, а министр Фидан сообщил о прогрессе в облегчении визового режима с ЕС.

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Комментарии
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Eduard
Готовы ли они с аферистом дело иметь?
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22 час.
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