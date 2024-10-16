Гравировка на металле: особенности и сфера применения Юлия ПономареваГравировка на металле — это один из древнейших способов украшения и маркировки различных поверхностей, который до сих пор остается актуальным.
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