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Три женщины-туристки пропали в окрестностях горы Фалаза в Приморье

Три женщины-туристки пропали в окрестностях горы Фалаза в Приморье

Три женщины-туристки пропали в окрестностях горы Фалаза в Приморье. В региональном управлении МЧС сообщили, что три женщины вышли в поход на Фалазу в субботу, 25 сентября.

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